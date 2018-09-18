Нужно искать новые пути для возвращения Сенцова в Украину - Денисова

Омбудсмен приветствовала решение ВР обратиться в Норвежский Нобелевский комитет по поводу выдвижения кандидатуры Сенцова на соискание премии мира.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова считает, что необходимо искать новые пути для возвращения незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на родину.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Омбудсмен, в частности, приветствовала решение Верховной Рады Украины о принятии постановления о выдвижении кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

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«Олег, действительно, достоин этого. За свою патриотическую, жизненную позицию он сегодня страдает в тюрьмах оккупанта. Он является настоящим борцом за базовые права и свободы человека», - написала она и отметила: «Вся Украина сегодня борется за Олега. Мы должны искать все новые пути для возвращения его в Украину, к своим родным»

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, Верховная Рада Украины обратилась в Норвежский Нобелевский комитет по поводу выдвижению кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление, одобренное постановлением (№9040), поддержали 245 народных депутатов Украины. Постановление вступает в силу со дня его принятия. Документом председателю ВР поручается безотлагательно направить текст обращения в Норвежский Нобелевский комитет.