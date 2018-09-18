Нужно искать новые пути для возвращения Сенцова в Украину - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова считает, что необходимо искать новые пути для возвращения незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на родину.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Омбудсмен, в частности, приветствовала решение Верховной Рады Украины о принятии постановления о выдвижении кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.
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«Олег, действительно, достоин этого. За свою патриотическую, жизненную позицию он сегодня страдает в тюрьмах оккупанта. Он является настоящим борцом за базовые права и свободы человека», - написала она и отметила: «Вся Украина сегодня борется за Олега. Мы должны искать все новые пути для возвращения его в Украину, к своим родным»
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, Верховная Рада Украины обратилась в Норвежский Нобелевский комитет по поводу выдвижению кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление, одобренное постановлением (№9040), поддержали 245 народных депутатов Украины. Постановление вступает в силу со дня его принятия. Документом председателю ВР поручается безотлагательно направить текст обращения в Норвежский Нобелевский комитет.