Климкин "потроллил" Россию открыткой с Крымом (фото)

09:07, 26 декабря 2014
Политика
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Министерство иностранных дел Украины выпустило открытки с крымским "Ласточкиным гнездом".

На открытке изображен замок "Ласточкино гнездо"  и надпись "Дорогие друзья! Спасибо за сильную поддержку в 2014 году. Желаю вам мира и процветания в новом году"

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Открытки были распространены в социальных сетях через аккаунты МИД, а также размещены в Twitter министра иностранных дел  Павла Климкина.

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