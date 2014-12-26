Климкин "потроллил" Россию открыткой с Крымом (фото)
09:07, 26 декабря 2014Политика
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Министерство иностранных дел Украины выпустило открытки с крымским "Ласточкиным гнездом".
Merry Christmas and a Happy New Year! pic.twitter.com/lcY4mV6Q6i
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 24, 2014
На открытке изображен замок "Ласточкино гнездо" и надпись "Дорогие друзья! Спасибо за сильную поддержку в 2014 году. Желаю вам мира и процветания в новом году"
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Открытки были распространены в социальных сетях через аккаунты МИД, а также размещены в Twitter министра иностранных дел Павла Климкина.
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