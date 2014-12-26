Силы АТО под Мариуполем уничтожили танк и 8 российских военных

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замначальника штаба Первого мобильного госпиталя Евгений Степаненко.

"Наша группа уничтожила вражеский танк и 8 российских военных", — написал он.

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