Силы АТО под Мариуполем уничтожили танк и 8 российских военных
03:27, 26 декабря 2014Общество
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Спецгруппа сил АТО под Мариуполем уничтожила вражеский танк и восемь российских военных.
Силы АТО под Мариуполем уничтожили танк и 8 российских военных / Facebook
Об этом на своей странице в Facebook сообщил замначальника штаба Первого мобильного госпиталя Евгений Степаненко.
"Наша группа уничтожила вражеский танк и 8 российских военных", — написал он.
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