Силы АТО под Мариуполем уничтожили танк и 8 российских военных

03:27, 26 декабря 2014
Общество
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Спецгруппа сил АТО под Мариуполем уничтожила вражеский танк и восемь российских военных.

Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замначальника штаба Первого мобильного госпиталя Евгений Степаненко.

"Наша группа уничтожила вражеский танк и 8 российских военных", — написал он.

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