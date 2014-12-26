Боевики "ДНР" заявляют о "национализации" украинских предприятий
07:49, 26 декабря 2014Политика
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Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что предприятия, которые были в госсобственности Украины, "де-факто уже национализированы".
REUTERS
Об этом он заявил в интервью Донецкому агентству новостей, передает РИА Новости.
"Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что предприятия, которые ранее были в государственной собственности Украины, "де-факто уже национализированы"", — сообщает агентство.
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По словам главаря боевиков "ДНР", там, где госсобственность Украины была частичной, республика будет выступать в качестве партнера по бизнесу.
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