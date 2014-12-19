Главаря "ДНР" Захарченко посадили под арест, Плотницкого из "ЛНР" вывезли в Россию - активист

Сейчас его удерживает один из военных подразделений «ДНР» по приказу кураторов из Москвы. Поводом для задержания стало якобы исчезновения партии оружия, присланной для «Новороссии», сообщил луганский активист Дмитрий Снегирев.

Также по его словам, вчера утром, 18 декабря, в Российскую Федерацию вывезли "главу ЛНР" Игоря Плотницкого.

"Отмечу, что вчера должно было проводиться заседание "совета министров ЛНР" под руководством Плотницкого, но оно не состоялось по причине отсутствия "лидера", - написал Снегирев в Facebook.

Читайте такжеВ Красном Луче произошли столкновения между боевиками "ЛНР" и "донскими казаками"По данным Снегирева, Плотницкому инкриминируют попытку взять под контроль контрабанду топлива из России, в частности в Краснодоне, где расположена транзитная база контрабандных горюче-смазочных материалов.

Так, вчера координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук писал: "В Краснодоне происходит конфликт между бандформированиями "ЛНР". Причина конфликта в захвате одной из групп террористов секретной базы (боевики называют ее "перевалочный склад") контрабандных грузов, принадлежащей другому бандформированию. "Правообладатели" контрабандных грузов требуют вернуть захваченное имущество под угрозой применения танков (с этой целью в город введены 2 танка). Между сторонами конфликта идут напряженные переговоры".

"Плотницкий фактически хотел перекрыть канал Семьи экс-президента Януковича, которая является "донором" "ЛНР" и "ДНР" и с которого кормились все - незаконные военные формирования, российские служащие и коррумпированные украинские чиновники", - утверждает Снегирев.