Кучма посоветовал Трампу извиниться перед Украиной за "Будапештский меморандум"
Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы извиниться перед Украиной за то, что ядерный клуб обманул ее.
Об этом Кучма заявил в кулуарах конференции в Киеве, передает Еспресо.TV.
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"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира", – заявил Кучма.
Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан "Будапештский меморандум" о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Документ содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.