Кучма посоветовал Трампу извиниться перед Украиной за "Будапештский меморандум"

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан "Будапештский меморандум" о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы извиниться перед Украиной за то, что ядерный клуб обманул ее.

Об этом Кучма заявил в кулуарах конференции в Киеве, передает Еспресо.TV.

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"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира", – заявил Кучма.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан "Будапештский меморандум" о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Документ содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.