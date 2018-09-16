НАБУ позволило подозреваемому в незаконном обогащении Омеляну выезжать заграницу - адвокат

По словам защитника, министр во исполнение постановления суда сдал паспорта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины дало разрешение подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выезжать в зарубежные командировки.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката министра Александра Лысака.

«Во исполнение постановления суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив дал разрешение на выезд в командировки. Детектив НАБУ дал разрешение. Паспорта предоставляют и затем, по возвращении (из заграничной командировки - ред.), он (Омелян - ред.) должен сдать паспорта», - пояснил Лысак.

Как сообщал УНИАН 13 сентября детективы Антикоррупционного бюро вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе, и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только за период с 2008 года до 26 апреля 2015 года, по меньшей мере, 3,45 млн грн.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил применить в отношении Омеляна меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

14 сентября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Омеляну в виде личного поручительства. Поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат Украины (фракция «Народный фронт») Федор Бендюженко.

В обязанности подозреваемого входит: прибытие по первому требованию к детективам НАБУ; сообщение детективам об изменении своего места жительства или работы; воздержание от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорта, в том числе зарубежный.

Сам Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой «с бабками в подземных переходах», и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.