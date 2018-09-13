Порошенко исключил из состава Нацсовета реформ Насирова, Гонтареву и Данилюка

Президент ввел в состав Нацсовета реформ и.о. министра финансов Оксану Маркарову, заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко и председател НБУ Якова Смолия.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Национального совета реформ и.о. министра финансов Оксану Маркарову, заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко и председателя Национального банка Якова Смолия.

Об этом говорится в указе №281/2018, опубликованном на сайте главы государства.

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«Ввести в состав членов Национального совета реформ, которые принимают участие в его работе по всем вопросам, следующих лиц: Маркарову Оксану Сергеевну - первого заместителя министра финансов Украины; Марченко Сергея Михайловича - заместителя главы Администрации президента Украины, возложив на него исполнение обязанностей секретаря Национального совета реформ; Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины (по согласию)", - отмечается в документе.

Кроме того, Порошенко этим указом выводит из состава членов Национального совета реформ Бориса Ложкина, освободив его от исполнения обязанностей заместителя председателя Национального совета реформ Дмитрия Шимкива, освободив его от исполнения обязанностей секретаря Национального совета реформ, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, экс-министра финансов Александра Данилюка, уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и народного депутата Сергея Рыбалку.