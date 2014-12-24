Порошенко - Абромавичусу: Запускайте "гильотину" против чиновников

Президент Украины Петр Порошенко призвал министра экономики Айвараса Абромавичуса запустить "гильотину" против чиновничьего аппарата.

Об этом он сказал на заседании Нацсовета по реформам, сообщает корреспондент INSIDER.

"Не сомневаюсь, что и наше Министерство экономики тоже возьмет лидерские позиции в вопросах дерегуляции и мы в ближайшее время сможем продемонстрировать решительность в сокращении государственного аппарата на примере министерства", - сказал глава государства.

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По словам президента, не смотря на все попытки сократить бюрократию и провести дерегуляцию, чиновники пытаются адаптироваться к условиям и продолжают свою работу.

"Вы, Айварас, кажется мне, пугали их гильотиной, прошу, запускайте уже эту гильотину сразу. Народ будет вас приветствовать. Времени на настройку гильотины у вас нет", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, "чем ничтожнее роль чиновничества, чем меньше регуляторных органов, тем меньше оснований брать взятки".