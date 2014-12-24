Ярема просит увеличить финансирование прокуратуры в 2015 году на 1 млрд гривень

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема просит для органов прокуратуры почти 4 млрд грн на следующий год, на 1 млрд больше, чем финансирование прокуратуры в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он отметил, что финансирование органов прокуратуры в текущем году составило 2 млрд 994 млн грн, а на следующий год необходимо 3 млрд 994 млн грн.

Ярема объяснил, что речь не идет о финансировании капитальных расходов, о покупке жилья или оборудования. Деньги только на заработную плату работников прокуратуры, поскольку с июля 2015 года увеличивается зарплата работников прокуратуры. И, кроме того, создается орган прокурорского самоуправления - квалификационная комиссия, работники которой также будут получать заработную плату.

Читайте такжеЯрема назначил прокурором Львовской области обвиняемого в покрытии титушек Федика

«Никаких закупок материально-технических средств, дополнительных средств на строительство, на квартиры, на транспорт мы не просим», - сказал Ярема.

Также он добавил, что финансирование в рамках увеличения расходов также будут направлено на новосозданное управление специальных расследований, в котором работают 83 следователя.