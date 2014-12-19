Ярема рассказал, почему Добкина нельзя осудить за сепаратизм
Результаты фоноскопической экспертизы установили, что в словах Михаила Добкина нет состава преступления, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности за сепаратизм
Об этом в эфире “5 канала” сказал генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, передает Еспресо.TV.
Он рассказал, что была проведена фоноскопическая экспертиза - изучение высказываний, которые использовались теми или иными людьми на митингах, во время пресс-конференций, в СМИ.
“Если эксперты дают заключение, что нет состава преступления в этих выражениях, мы не можем привлекать человека к уголовной ответственности. По многим мы уже получили такие заключения. По господину Добкину мы получили именно такой вывод”, - рассказал гепрокурор.
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Он отметил, что такие решения вызывают негатив у людей, которые стояли на Майдане и знают, что эти высказывания носили призывы к свержению государственного строя, “но мы опираемся на результаты экспертизы”.
“Что касается господина Клинчаева, то днепропетровский суд сейчас рассматривает его дело и уголовное производство осуществляет СБУ”, - добавил Виталий Ярема.
Напомним Михаила Добкина обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины. В конце августа Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина. Этот факт возмутил главу МВД Арсена Авакова.