Минобороны опровергает информацию о потере двух Су-25
19:32, 16 июля 2014Армия
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Информация, которая распространяется боевиками относительно потери Вооруженными Силами Украины двух штурмовиков Су-25, не соответствует действительности.
Данные о потере двух Су-25 не достоверные - Минобороны / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Сегодня, 16 июля, около 13.00 во время выполнения боевого задания в районе проведения антитеррористической операции террористами из переносного зенитного ракетного комплекса было нанесено повреждение ведомого самолета пары Су-25", - сказано в сообщении.
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Командир корабля не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения и подлежит восстановлению.
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