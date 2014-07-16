Минобороны опровергает информацию о потере двух Су-25

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Сегодня, 16 июля, около 13.00 во время выполнения боевого задания в районе проведения антитеррористической операции террористами из переносного зенитного ракетного комплекса было нанесено повреждение ведомого самолета пары Су-25", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУкраинская военная авиация возобновила полеты в зоне АТОПосле атаки летчик вывел самолет в определенный район и успешно совершил вынужденную посадку.

Командир корабля не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения и подлежит восстановлению.