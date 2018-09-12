"Замолчи, бл**ь!": Червоненко и замминистра Грымчак устроили перепалку в прямом эфире (видео)

Перепалка Червоненко и Грымчака произошла в прямом эфире.

Бывший министр транспорта и связи, экс-глава Запорожской областной госадминистрации Евгений Червоненко в прямом эфире поскандалил с замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком.

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Словесная перепалка произошла в прямом эфире на телеканале "112 Украина" во время дискуссии об экологической ситуации в Крыму.

"Это видят и Америка, и Россия. И не надо так смотреть, твои дела говорят громче слов", - обратился Червоненко к Грымчаку. "Не кривись... Я тебе слова не давал!" - продолжил он.

Грымчак ответил: "Я тоже тебе не давал, замолчи, бл**ь!". После этого ведущие призвали политиков успокоиться.

Ранее в эфире канала "112 Украина" бывший народный депутат Украины Инна Богословская попыталась ударить бывшего министра транспорта и связи и экс-главу Запорожской областной госадминистрации Евгения Червоненко.