Спикер АТО подтверждает данные о производстве минометов в оккупированном Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Подтвердилась информация о том, что на предприятиях Донецкой области, которые находятся под контролем боевиков, налаживается выпуск оружия, предназначенного для террористических группировок, в частности, и минометов», - отметил он.

Читайте такжеПод Мариуполем боевики массированно обстреляли военных из гранатометов и минометовРанее о производстве минометов на захваченном боевиками заводе в Донецке заявили сами боевики.