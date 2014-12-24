Спикер АТО подтверждает данные о производстве минометов в оккупированном Донецке
13:30, 24 декабря 2014Политика
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Боевики запускают выпуск оружия на предприятиях Донецкой области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Подтвердилась информация о том, что на предприятиях Донецкой области, которые находятся под контролем боевиков, налаживается выпуск оружия, предназначенного для террористических группировок, в частности, и минометов», - отметил он.
Читайте такжеПод Мариуполем боевики массированно обстреляли военных из гранатометов и минометовРанее о производстве минометов на захваченном боевиками заводе в Донецке заявили сами боевики.
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