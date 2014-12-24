70% украинцев уверены, что российские каналы врут про Украину - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу издания «Телекритика», которые были обнародованы на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

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19,9% опрошенных считают информацию российских телеканалов частично правдивой, а частично ложной; 6%- правдивой.

Значительная часть (42%) жителей Украины считают, что украинские медиа повлияли на формирование пророссийских настроений на востоке Украины и в Крыму. При этом такая мысль одинаково распространена как на западе, и на востоке страны.

В то же время абсолютное большинство (82%) опрошенных считают, что украинские СМИ должны занимать не патриотично-пропагандистскую позицию, а объективно освещать ситуацию в стране.

Кроме того, 60,9% опрошенных не смотрели российские сериалы, в то же время почти 40% украинцев смотрят русские сериалы. Сторонники российских сериалов есть во всех регионах среди людей разного возраста и уровня образования.

49% опрошенных поддерживают необходимость создания в Украине качественного контрпропагандистского телевизионного канала для вещания на заграницу.

41% поддерживают прекращения деятельности в Украине российских телеканалов, в эфире которых есть информационные программы.

Поддерживают создание в Украине министерства, которое будет отвечать за контроль информационного пространства, 37% опрошенных, не поддерживают - 22%, еще 35% не имеют определенной позиции по этому вопросу.

Исследование проводилось с 1 по 19 декабря 2014 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, которые контролируются, и на территориях, которые не контролируются Украиной.

Всего было собрано 2011 анкет. Статистическая погрешность выборки для Украины в целом с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.