70% украинцев уверены, что российские каналы врут про Украину - опрос
Большинство украинцев (70,9%) считают неправдивой информацию распространяют российские телеканалы об Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу издания «Телекритика», которые были обнародованы на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
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19,9% опрошенных считают информацию российских телеканалов частично правдивой, а частично ложной; 6%- правдивой.
Значительная часть (42%) жителей Украины считают, что украинские медиа повлияли на формирование пророссийских настроений на востоке Украины и в Крыму. При этом такая мысль одинаково распространена как на западе, и на востоке страны.
В то же время абсолютное большинство (82%) опрошенных считают, что украинские СМИ должны занимать не патриотично-пропагандистскую позицию, а объективно освещать ситуацию в стране.
Кроме того, 60,9% опрошенных не смотрели российские сериалы, в то же время почти 40% украинцев смотрят русские сериалы. Сторонники российских сериалов есть во всех регионах среди людей разного возраста и уровня образования.
49% опрошенных поддерживают необходимость создания в Украине качественного контрпропагандистского телевизионного канала для вещания на заграницу.
41% поддерживают прекращения деятельности в Украине российских телеканалов, в эфире которых есть информационные программы.
Поддерживают создание в Украине министерства, которое будет отвечать за контроль информационного пространства, 37% опрошенных, не поддерживают - 22%, еще 35% не имеют определенной позиции по этому вопросу.
Исследование проводилось с 1 по 19 декабря 2014 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, которые контролируются, и на территориях, которые не контролируются Украиной.
Всего было собрано 2011 анкет. Статистическая погрешность выборки для Украины в целом с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.