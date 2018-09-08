Порошенко назвал Сенцова "символом непокорности для всего мира" (видео)

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем кино.

Президент Украины Петр Порошенко назвал украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова символом непокорности для всего мира, поздравляя граждан Украины с Днем украинского кино.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Олег Сенцов голодает 118 день.

Украинского политзаключенного Порошенко назвал символом непокорности для всего мира и символом мужества для украинцев.

Также он отметил, что борьба за политзаключенного «не прекращается ни на мгновение».

«Низкий поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцову, который для всего мира стал символом непокорности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на мгновение», — говорится в заявлении.

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7 сентября глава Парижа Энн Идальго заявила, что предложит на следующей сессии городского совета присвоить украинскому режиссеру, политзаключенному Кремля Олегу Сенцову звание почетного гражданина города.

6 сентября под стенами Администрации президента России Владимира Путина возобновили одиночные пикеты в поддержку украинского политзаключенного, удерживаемого в России, Олега Сенцова.

8 августа сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова тяжелое: он не может ходить, также ему не передают письма.

Мать Олега Сенцова Людмила написала Путину ходатайство о помиловании. В Администрации президента РФ заявили, что для помилования Сенцов должен сам написать прошение Путину.

МИД Украины призвало партнеров усилить давление на Россию для освобождения Сенцова.

Политзаключенный Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку. Сенцов требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Он начал голодать перед Чемпионатом мира по футболу, который состоялся в России, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей.