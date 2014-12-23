На Сумщине в рамках проекта "Стена" обустроено более 45 км границы с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил врио председателя Сумской облгосадминистрации Иван Боршош.

«За это время Сумщина обустроила 45,2 км наиболее уязвимых участков границы с Россией. Там создано 15 опорных пунктов, 138 огневых позиций», - отметило должностное лицо.

По его словам, со стороны областной власти сделано максимум возможного для обеспечения потребностей пограничников для несения службы зимой.

Читайте такжеПроект "Стена": черниговские пограничники установят десять башен наблюдения до конца года«Все потребности пограничников в буржуйках, дровах и топливе обеспечены. Все силы и средства мобилизованы на защиту границы. Благодаря оперативному реагированию и принятым мерам ситуация на Сумском участке государственной границы с Россией остается стабильной и контролируемой», – заявил Боршош.

Справка УНИАН. Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, общая протяжность границы составляет 562,5 км.

В 2014 году был принят новый план мероприятий по охране украинско-российской границы и территорий, прилегающих к зоне АТО и Крыму. Проект «Стена» предусматривает создание на границе двух оборонных рубежей, их основным назначением будет недопущение проникновения на территорию Украины противника. Основной объем работ составляет около 1,5 тысяч километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, более 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которое невозможно взорвать.

Сроки реализации проекта “Стена” - 3 года (2014-2016 годы). На проект предусмотрено потратить 8,362 млрд грн. Стоимость обустройства 1 километра государственной границы в рамках этого проекта в среднем составляет 3,7 млн грн.