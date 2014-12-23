Тальявини останется представителем ОБСЕ в контактной группе по Донбассу

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. "Моя первая просьба была такой, чтобы госпожа Тальявини приняла решение и дала согласие на то, чтобы быть моим личным представителем в контактной группе (во время председательства Сербии в ОБСЕ в 2015 году)", - сказал Ивица Дачич.

Читайте такжеПорошенко анонсировал новый раунд переговоров в Минске

По его словам, Сербия сделает все, чтобы помочь деэскалации ситуации на востоке Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что очень рад, что "Ивица Дачич принял решение назначить представителем сербского председательства в ОБСЕ посла по особым поручениям Хайди Тальявини, которая будет работать в рамках трехсторонней контактной группы и которую мы очень уважаем за ее верность, опыт и желание и готовность работать над всем кругом вопросов и вызовов, которые стоят перед нами".