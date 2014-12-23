Комиссия по вопросам гражданства рекомендует президенту предоставить гражданство еще двум иностранцам
14:38, 23 декабря 2014Политика
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Комиссия по вопросам гражданства при президенте рекомендует предоставить украинское гражданство двум лицам, которые претендуют на должности в органах государственной власти.
Порошенко рекомендуют дать гражданство еще двум иностранцам \ Фото УНИАН
Об этом сообщил народный депутат Валерий Пацкан, который входит в состав этой комиссии.
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По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник. В частности, речь идет о предоставлении гражданства Давиду Сакварелидзе и Гизо Углава. "Это специалисты, которые проводили реальные реформы прокуратуры Грузии", - отметил народный депутат.
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