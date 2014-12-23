Комиссия по вопросам гражданства рекомендует президенту предоставить гражданство еще двум иностранцам

Об этом сообщил народный депутат Валерий Пацкан, который входит в состав этой комиссии.

Читайте такжеПрезидент предоставил украинское гражданство экс-главе МВД Грузии

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник. В частности, речь идет о предоставлении гражданства Давиду Сакварелидзе и Гизо Углава. "Это специалисты, которые проводили реальные реформы прокуратуры Грузии", - отметил народный депутат.