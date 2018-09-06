Экс-замглавы АП прокомментировал существование тайных страниц Порошенко в Facebook

Экс-чиновник АП рассказал, что президент "глубоко работает с технологиями" и разбирается в них.

Бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив рассказал, что сотрудники ведомства и сам глава государства активно мониторят социальную сеть на отзывы о различных законах и другую информацию.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, пользуется ли президент неофициальным аккаунтом, экс-чиновник ответил, что не знает об этом, но добавил, что Порошенко активный читатель Facebook.

"Он активный читатель. Но я не знаю, есть ли у него какие-то неофициальные аккаунты. Когда он пишет в Facebook лично, то его посты маркируются "ПП". Если вы видите на официальной странице "ПП", это значит, что это Порошенко лично писал", - рассказал Шимкив.

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Также он добавил, что обычно есть информационная безопасность и отдельная группа, пресс-служба, которая готовит и обрабатывает информацию.

"У президента график реально очень плотный. Он, как правило, смотрит Facebook в переездах между событиями, но он отслеживает, очень внимательно", - сказал бывший сотрудник АП.

По его словам, Порошенко также пользуется различными мессенджерами.

На вопрос, кто с ним переписывается, он ответил: "Разные люди".

Шимкив добавил, что президент "глубоко работает с технологиями" и разбирается в них.

Комментируя слухи о том, что в АП существует переговорная комната, где включают супершумы и которую нельзя прослушивать, Шимкив ответил, что не видел такой комнаты, но технологически ее можно создать.

Он добавил, что в АП существует ситуационная комната, где проходят важные совещания, и она имеет надлежащий уровень защиты совершенно секретного разговора.

"Есть определенное оборудование, которое включается и комната превращается в закрытый бункер. Но это нормальные требования", - сказал Шимкив.

Он добавил, что если там включается определенный уровень оборудования, то невозможно снять звук и ее не может прослушивать ни Служба безопасности ни детективы Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщал УНИАН, ранее журналист Александр Дубинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко на протяжении более чем четырех лет пользовался соцсетью Facebook через личный, «секретный» аккаунт Peter Lions.