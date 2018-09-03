В Госпогранслужбе рассказали, как РФ создает для "картинки" очереди на границе с Крымом

На КПП в Крым кроме пограничников находятся российские военные.

Очереди на админгранице Крыма создаются искусственно российскими пограничниками и военными ради «картинки» заявили в Азово-Черноморском управлении Госпогранслужбы Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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По данным Госпогранслужбы, российские власти по прежнему создают неудобства для граждан, которые пересекают административную границу с временно оккупированной Автономной Республикой Крым. «Почти половина транспортных средств, пересекающих административную границу с Крымом, стояли в очереди, созданной для «картинки туристического потока» или нежелания качественно работать», — заявили украинские пограничники.

Как добавили в Госпогранслужбе Украины, на КПП в Крым кроме пограничников находятся российские военные. «Никаких причин для задержек при этом не было, так как в среднем за сутки КПВВ «Чонгар» в сторону Крыма пересекает около 400-500 автомобилей», — говорится в сообщении.