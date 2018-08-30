Фото Юлии Тимошенко в майке с откровенным декольте показали в сети

На фотографии Юлия Тимошенко запечатлена без макияжа и в спортивной шапочке.

В сети появилось фото лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко во время занятий спортом. Политик запечатлена на снимке в облегающей спортивной майке с откровенным декольте.

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Фотографию опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Жанна Жукова, отметив, что политик пркрасно выглядит для своего возраста.

Для пробежки Тимошенко спрятала волосы под шапочку. Макияж на лице политика полностью отсутсвует.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Юлия Тимошенко, которая неоднократно жаловалась на боли в спине, появилась в Верховной Раде на высоких каблуках.