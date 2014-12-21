Очередной российский "гумконвой" прибыл на границу

"Колонна из более 180 машин разделилась на две. Свыше 90 автомобилей прибыли на пункт пропуска "Донецк" и столькие же - на пункт пропуска "Матвеев Курган" в Ростовской области", - сказал представитель ведомства.

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По его словам, таможенное оформление грузов уже началось.

Как передают корр. ТАСС, грузовики въезжают на пограничные пункты пропуска, где их досматривают таможенники и пограничники. Там также присутствуют сотрудники пограничной и таможенной служб Украины, а также представители миссии ОБСЕ.