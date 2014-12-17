Коморовский призвал польских предпринимателей верить в экономические перспективы Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Коморовский сказал, выступая на Польско-Украинском экономическом форуме, в котором также принял участие президент Украины Петр Порошенко.

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"Я убежден, то, что с нами произошло, это является будущим Украины", - сказал он, напомнив, что Польское государство в начале рыночных и демократических реформ также пережило сложную экономическую ситуацию, которая сейчас имеет место в Украине.

"Призываю польских предпринимателей совместно выдержать этот сложный момент и верить, что каждый раз все быстрее приближается момент, когда экономика украинцев будет динамично развиваться", - сказал Коморовский.

Он отметил, что польские бизнесмены и польские власти возлагают большие надежды на то, что украинская власть сможет реализовать обещанные реформы, направленные на решение ряда традиционных проблем, которые мешали развитию предпринимательства и увеличению иностранных инвестиций.

Среди них он упомянул коррупцию, проблему с возвратом НДС, несовершенную судебную систему и централизацию власти.

Коморовский отметил, что до последнего кризиса Польша была 4-м крупнейшим торговым партнером Украины, а польские предприниматели – 13-м крупнейшим инвестором в украинскую экономику.

Он выразил надежду, что после стабилизации ситуации в Украине Польша сможет не только вернуться на упомянутое место, но и стать еще более важным торговым партнером для Украины.

Президент Польши также отметил, что видит "шанс на успех" украинцев в европейской интеграции, подчеркнув, что Польское государство начало стремительно развиваться еще до вступления в Евросоюз после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое в этом году подписала украинская власть.

Он добавил, что польский ВВП после проведения реформ вырос до 252 млрд долл. с 83 млрд долл.