Певица Руслана пожаловалась на "грязные предвыборные технологии"

По ее словам, программа, которая вышла на 112 канале как недавняя, на самом деле была записана очень давно, в 2015 году.

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко призвала украинцев не верить в клевету пропагандистов в ее адрес. Об этом исполнительница написала на своей странице в соцсети Facebook. "Начинаются опять грязные предвыборные технологии. Программа, которая вышла на 112 канале как недавняя, на самом деле была записана очень давно, в 2015 году, когда по всей стране и в моем родном Львове был флешмоб, где все говорили на русском, демонстрируя толерантность", - написала 45-летняя певица.

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