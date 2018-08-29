Певица Руслана пожаловалась на "грязные предвыборные технологии"
14:43, 29 августа 2018Политика
1300 0
По ее словам, программа, которая вышла на 112 канале как недавняя, на самом деле была записана очень давно, в 2015 году.
Руслана жестко высказалась о грязных предвыборных технологиях / УНИАН
Известная украинская певица, победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко призвала украинцев не верить в клевету пропагандистов в ее адрес.
Об этом исполнительница написала на своей странице в соцсети Facebook.
"Начинаются опять грязные предвыборные технологии. Программа, которая вышла на 112 канале как недавняя, на самом деле была записана очень давно, в 2015 году, когда по всей стране и в моем родном Львове был флешмоб, где все говорили на русском, демонстрируя толерантность", - написала 45-летняя певица.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter