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Певица Руслана пожаловалась на "грязные предвыборные технологии"

14:43, 29 августа 2018
Политика
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Руслана жестко высказалась о грязных предвыборных технологиях / УНИАН

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко призвала украинцев не верить в клевету пропагандистов в ее адрес.

Об этом исполнительница написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Начинаются опять грязные предвыборные технологии. Программа, которая вышла на 112 канале как недавняя, на самом деле была записана очень давно, в 2015 году, когда по всей стране и в моем родном Львове был флешмоб, где все говорили на русском, демонстрируя толерантность", - написала 45-летняя певица.

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Теги: #Руслана