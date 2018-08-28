Политолог рассказал, во сколько России обходятся "ДНР" и "ЛНР"
19:54, 28 августа 2018Политика
17230 3
Присоединить к себе псевдореспублики РФ не может, подчеркнул Кость Бондаренко.
Иллюстрация \ REUTERS
Для России образованные на Донбассе "ДНР" и "ЛНР" давно превратились в "чемодан без ручки".
Читайте такжеЭксперт прогнозирует эскалацию на Донбассе: названа дата
Об этом заявил глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата в "Главреде". По его мнению, присоединить псевдореспублики РФ не может, а признать независимость - тем более.
"Каждый год эти образования съедают из российского бюджета около 4 миллиардов долларов. Поэтому задача России - вернуть их в Украину, но на специфических условиях. Украина это понимает и пытается как можно дольше затягивать данный процесс", - подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", запланированные на осень, перенесены на неопределенный срок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter