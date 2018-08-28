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Политолог рассказал, во сколько России обходятся "ДНР" и "ЛНР"

19:54, 28 августа 2018
Политика
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом заявил глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата в "Главреде". По его мнению, присоединить псевдореспублики РФ не может, а признать независимость - тем более.

"Каждый год эти образования съедают из российского бюджета около 4 миллиардов долларов. Поэтому задача России - вернуть их в Украину, но на специфических условиях. Украина это понимает и пытается как можно дольше затягивать данный процесс", - подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", запланированные на осень, перенесены на неопределенный срок.

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Теги: #Донбасс#ДНР#Россия