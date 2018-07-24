Волкер объяснил, зачем Трампу встреча с Путиным в Вашингтоне осенью

Спецпредставитель США заявил, что США не признают аннексию Крыма и не поддерживают присутствие иностранных войск на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Украина ничего не потеряла от состоявшейся 16 июня в Хельсинки встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос, зачем Трампу встречаться с Путиным в Вашингтоне осенью, он ответил: "Я думаю, что это часть длительных усилий президента - построить какие-то отношения с Путиным. Как сказал президент (Трамп), у нас сейчас плохие отношения с Россией за все время с периода "холодной войны". У нас есть несогласие по Украине, по Сирии, Ирану, по ядерному оружию ... И это очень плохая ситуация".

"И чтобы решить некоторые из этих проблем - это не вопрос того, чтобы в что-то уступить. Мы стараемся наладить отношения, чтобы можно было решать эти проблемы", - сказал он.

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При этом встречу Трампа и Путина в Хельсинки спецпредставитель США назвал первой реальной двусторонней встречей глав двух государств после коротких встреч в 2017 году.

"И если говорить о других президентах - президенте (Бараке) Обаме, президенте (Джордже) Буше-младшем, они значительно больше общались с Путиным во время своего президентства", - сказал Волкер и добавил, что сейчас наблюдается нетипичный период нехватки коммуникаций. "И я думаю, что есть просто попытка создать канал диалога", - заявил Волкер.

На просьбу прокомментировать предположение, что Украина может потерять от встречи Путина и Трампа, он сказал: "Я вижу, что есть четкие показания, что это не произошло. Было много спекуляций и тревог по этому поводу, но если посмотреть на те вопросы, которые там обсуждались, не было попытки ограничить свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем российскую аннексию Крыма, не приемлем использование иностранных войск, которые разделяют территорию Украины (на Донбассе). То есть, здесь ничего не изменилось", - уверил Волкер.

На вопрос, достигли ли Трамп и Путин в Хельсинки какого-то соглашения по Донбассу и Крыму он ответил: "Я думаю, что было четко заявлено на пресс-конференции, что существуют существенные различия в вопросах Крыма и восточной Украине. Вы слышали, что нет никаких движений о возможном признании Крыма (российским - УНИАН), и этого не произойдет, и нет никаких движений по восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров".

Как сообщал УНИАН, после встречи 16 июля с Путиным на совместной пресс-конференции Трамп заявил, что конструктивный диалог с Россией открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он сообщил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

23 июля президент США подчеркнул, что на встрече с президентом РФ не шел ни на какие уступки.