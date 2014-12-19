Die Zeit: Люди в разрушенном Иловайске выживают без помощи "ДНР" и России

Жители перебрались в более-менее уцелевшие дома и пытаются отремонтировать их, - описывает ситуацию в городе на Донетчине немецкое издание Die Zeit.

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25-летний Андрей показал немецким журналистам свой бывший дом и двор. В саду уцелели лишь два дерева - орех и абрикос. Двор перекопан траншеями, в которых прятались украинские солдаты. А от дома остались только внешние стены, которые рушатся от толчка, передает ZN.ua.

"Надо все начинать с нуля", - говорит Андрей, при этом добавляет, что не знает, где взять на восстановление деньги и силы.

Он рассказал, что подал документы на компенсацию в Донецк. Бумаги приняли, но никто в самопровозглашенной сепаратистской республике решать проблемы жителей Иловайска не собирается. Боевики считают город, в котором некогда обитали 16 тысяч человек, своей территорией.

Издание напоминает о жестоких боях в Иловайске прошлого августа, когда добровольческие батальоны Украины оказались в окружении пророссийских террористов. По словам командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, тогда в бою погибли тысячи людей. Однако в Украине создали следственную группу, которая должна точно выяснить все обстоятельства кровавой схватки.

В Иловайске все указывает на страшные события августа. Многие дома стоят без крыш, в стенах многоэтажек пробиты большие дыры, а металлические заборы усеяны следами от пуль. На железнодорожной станции стоят разбитые вагоны. На восстановление города понадобятся годы.

"Ни одна международная организация до сих пор не смогла доставить продукты и товары первой необходимости в Иловайск. Не доходит сюда и помощь из России. Жители остались один на один с последствиями войны", - пишет издание.

Люди пытаются собственными силами отстроить разрушенные дома, поставить окна и залатать продырявленные крыши. Андрей говорит, что не знает, кто уничтожил его дом, потому что сидел в бункере с 26-го до 28-го августа. Однако он добавляет, что бои в городе начались после того, как террористы "ДНР" решили "освободить" Иловайск.

Сейчас никто больше не ищет ответов и виновных в трагедии, которая произошла в городе.

"Что это решит?" - говорит Андрей.

Сейчас он вместе со своим двухлетним ребенком и женой живут в доме у родителей, который уцелел в боях. Каждое утро мужчина идет на свою старую работу в железнодорожное депо, где он работал сварщиком. Вместе с коллегами Андрей пытается постепенно отстроить железнодорожный узел, надеясь, что снова будет работа.

В августе в Иловайске произошел один из самых кровавых боев между силами армии Украины и пророссийскими террористами. Командующего Южным оперативным командованием генерал-майор Руслан Хомчак, который был в окружении до 31 августа, заявил о том, что в Иловайске российских военных было в четыре раза больше, чем украинских силовиков. Позже было обнародовано видеопрорыва колонны сил АТО из Иловайска.

На снятых кадрах видно командира батальона "Днепр-1" Юрия Березу, который находился в бронированном автомобиле. На видео показано, как украинская колонна при передвижении подверглась массированному обстрелу, одна из пуль пробила стекло автомобиля, также были слышны звуки попадания пуль в корпус машины.