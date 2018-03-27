Ахметов поборется с организованной преступностью

Ринат Ахметов о политике и о себе в ней:

Партия регионов готова создавать коалицию с любой политической силой. «Наши двери открыты, то есть, мы открыты для диалога», - сказал он. При этом Р.Ахметов отметил, что «есть договор, а есть заговор, наша цель – экономический рост и объединение Украины, а заговор – это тогда, когда кто-то хочет разпределить кресла, а кресла хотят такие, которые еще мебельная фабрика не научилась делать». Также Р.Ахметов отметил, что Партия регионов готова формировать коалицию и с Блоком Юлии Тимошенко. Говоря о принципах формирование коалиции, он отметил, что «есть брак по любви, а есть - по расчету, мне ближепо любви, но в бизнесе и политике чаще – по расчету». При этом он прибавил, что «должности - не главное».

Относительно своих планов в политике, то Ринат АХМЕТОВ четко дал понять, что намеревается работать в парламенте, и не планирует работать в правительстве.

При этом Р.Ахметов пошутил: «Я возглавлю комитет борьбы с организованной преступностью». И уже совершенно серьезно заявил, что намеревается отказаться от заработной платы народного депутата, от жилья в Киеве, предусмотренного для депутатов, и выучить украинский язык. «Я откажусь от заработной платы и квартиры в интересах детского дома. Это не главное, ради чего я иду в парламент», - сказал он. По словам Р.Ахметова, он постоянно будет присутствовать на заседаниях парламента и будет голосовать лично, а не передавать свою депутатскую карточку своим коллегам.

По словам Р.Ахметова, он идет в парламент из бизнеса, чтобы обеспечить экономический рост Украины. А приемлемым для Украины премьер-министром он считает Виктора ЯНУКОВИЧА.

Ринат АХМЕТОВ заявляет, что у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА «есть все, чтобы возглавить правительство».

При этом он отметил, что правительство В.Януковича продемонстрировало рост экономики.

А заданием Партии регионов в случае прихода ее лидера в правительство будет достижение экономического роста Украины от 8 до 12% на протяжении 10 лет ежегодно. «Если есть экономический рост, будут расти и доходы граждан», - сказал он.

Р.Ахметов прибавил, что первыми шагами Партии регионов в новом созыве Верховной Рады Украины будут: снижение налогов, которое приведет к экономическому росту, принятие законодательства о прозрачности Кабинета Министров Украины и внесения ясности в вопрос приватизации.

В случае несоздания большинства в парламенте при участии «бело-голубых», Партия регионов качественно будет справляться со своими обязательствами и в оппозиции.

Партия регионов в новой Верховной Раде будет выступать также за проведение референдума по вопросу вступления Украины в НАТО.

«Вопрос НАТО – мы за демократический подход, нужно провести референдум», - сказал Р.Ахметов.

Вместе с тем по поводу присоединения Украины к Единственному экономическому пространству с Россией, Беларусью и Казахстаном Р.Ахметов отметил, что «Украина должна вступать в любой союз, если это выгодно».

...о своем бизнесе

Р.Ахметов отметил, что становление его бизнеса происходило в три этапа: 1992-1995 год – неформальная экономика, 1996-2000 – становление, 2000 - по настоящее время – самый «главный этап моего бизнеса – прозрачность». При этом он прибавил, что на сегодня его компания имеет полностью прозрачную структуру собственности, отчетности и управления.

«Этой прозрачности не хватает в политике. Я имею в виду не прозрачную комнату из стекла, главная беда в том, что из этой комнаты не слышен звук. Правительство должно отчитываться перед обществом, прозрачность обеспечит экономический рост, а главное - заслужим почет и признание всего мира», - сказал Р.Ахметов.

Со слов бизнесмена, правоохранительные органы в 2005 году провели полный «аудит» его прошлого.

«В 2005 году правоохранительные органы сделали такой аудит моего прошлого. если бы было что-то – шум был бы на весь мир», - сказал Р.Ахметов.

Также Р.Ахметов сказал, что не читал книгу Бориса ПЕНЧУКА «Донецкая мафия”. «Я не читал эту книгу, но ее внимательно изучают мои юристы, там нет правды», - прибавил Р.Ахметов.

Ринат АХМЕТОВ заявил, что не продавал никому своего бизнеса. «Я своего бизнеса не продавал ни российским, ни индийским, ни другим иностранным бизнесменам», - сказал Р.Ахметов, комментируя заявление экс-министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, члена «Нашей Украины» Давида ЖВАНИИ о том, что якобы Р.Ахметов продал свой бизнес российским структурам.

Президент компании ЗАО «Систем кепітал менеджмент» Ринат АХМЕТОВ заявляет, что СКМ будет разделена на профильные бизнесы.

«Компания СКМ будет разделена на профильный бизнес, будем проводить реформы», - сказал Р.Ахметов.

При этом он отметил, что идет в парламент “не для того, чтобы лоббировать собственный бизнес, а чтобы достичь экономического роста Украины”.

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кепитал Менеджмент» (г. Донецк), наибольшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики. 90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит Р.Ахметову.

...о газовых договоренностях с Россией

Ринат АХМЕТОВ убежден, что Украине не удастся вернуться к старым ценам на российский газ.

«Убежден, что нет – невозможно вернуться к старым ценам», - сказал Р.Ахметов, комментируя последние газовые договоренности Украины и России.

Он напомнил, чтодо последних газовых договоренностей Украина имела газ по цене 50 долларов и было два поставщика – Россия и Туркменистан, и не было никаких проблем. При этом Р.Ахметов прибавил, что украинское правительство все время говорило о необходимости пересмотреть газовые соглашения и «теперь имеет непрозрачную цену и непрозрачного поставщика». Также он отметил, что Украина должна рассчитываться за газ по рыночным ценам.

...о приватизации и реприватизации

Ринат АХМЕТОВ считает государство неэффективным владельцем и выступает за приватизацию.

«Государство – это не эффективный владелец, частный владелец – эффективный», - сказал Р.Ахметов. При этом он прибавил, что «я - за приватизацию, а не за реприватизацию».

Также Р.Ахметов отметил, что его компания будет принимать участие в ровных прозрачных конкурсах по приватизацию.

"Реприватизация - это огромная ошибка, это огромный удар по экономике. Никогда мы не будем заниматься реприватизацией", - прибавил Р.Ахметов.

...о своей встрече с Ющенко

«Мы встречались с ЮЩЕНКО, говорили о меценатстве», - сказал Ахметов. При этом Р.Ахметов не уточнил, когда состоялась встреча с Президентом.