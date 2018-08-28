В Киеве задержали замначальника одесского уголовного розыска

Чиновнику объявили о подозрении за разглашение служебной тайны.

Заместителя начальника управления уголовного розыска полиции Одесской области Александра Байова задержали в Киеве за разглашение служебной тайны.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, задержание произошло 27 августа, когда Байов сам приехал в Генпрокуратуру, чтобы свидетельствовать в давнем деле против своего начальника.

"Задержали вчера по статье 208, когда он сам пришел в ГПУ. Объявили о подозрении за разглашение служебной тайны", - сказал источник УП.

Собеседник уточнил, что Байов приехал свидетельствовать по делу экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ Александра Шевченко.

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"Бывший руководитель ОБНОН Шевченко, является фигурантом дела Майдана, которое расследует Генпрокуратура. Байов в свое время работал в ОБНОН. Когда были обыски у Шевченко, то у него обнаружили какую-то бумажку криминальных связей, которая, по мнению следствия, содержит секретные данные. Эту бумажку якобы готовил подчиненный Шевченко Байов. Для пояснения Байова вызвали в ГПУ, чтобы он дал показания против Шевченко", - сказал собеседник.

Он предположил, что уже после обеда 28 августа Байов вернется в Одессу и будет продолжать выполнять свои обязанности.

"Думаю, после обеда он приедет в Одессу. А акценты так расставляются намеренно, чтобы оказывать давление на правоохранителей и на Байова, чтобы получить нужные показания. А он (Байов – ред.) не уклоняется, сотрудничает (со следствием – ред.), он действующий полицейский, его в розыск никто не объявлял, он сам пришел", - подытожил собеседник.

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