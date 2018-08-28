Украина готовит несколько «неприятных сюрпризов» для РФ на Генассамблее ООН - Ельченко (видео)

Украинские инициативы будут касаться, в частности, вопросов оккупации Крыма и вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Украинская сторона готовит к 73 сессии Генсасамблеї ООН ряд инициатив, которые станут неприятной неожиданностью для Москвы. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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«Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не то, что не хочу, но не могу раскрывать их все, поскольку вы понимаете, что наш мощный северный сосед только этого и ждет. Но, как я уже несколько раз говорил и в прошлом году, и позапрошлом, их ждут несколько очень неприятных сюрпризов», - отметил Ельченко в ходе выступления, которое транслировалось каналом «Прямий».

Дипломат уточнил, что указанные инициативы будут касаться, в частности, вопросов оккупации Крыма и вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Это и в отношении Крыма и в отношении Донбасса, и относительно вопроса под условным названием «Милитаризация Крыма». Это будет такая некая новая инициатива», - рассказал он.

Напомним, постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко избрали вице-председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

73 сессия Генассамблеи откроется 18 сентября под председательством Марии Фернанды Эспиносы Гарсес (Эквадор).