Постпред Украины при ООН избран вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи

22:26, 05 июня 2018
Политика
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Ельченко избран вице-председателем сессии Генассамблеи / фото un.org

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко избран вице-председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщается на странице представительства Украины в ООН в микроблоге Twitter.

"Постоянный представитель Украины при ООН Ельченко избран вице-председателем следующей (73-й) сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сессия начнет свою работу 18 сентября 2018 года", - сообщила она.

Ранее УНИАН сообщал, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Совет Безопасности ООН к конкретным шагам по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс.

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Теги: #ООН#Генассамблея ООН#Владимир Ельченко