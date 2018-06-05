Постпред Украины при ООН избран вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи

Сессия Генассамблеи ООН начнет свою работу 18 сентября 2018 года.

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко избран вице-председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщается на странице представительства Украины в ООН в микроблоге Twitter.

"Постоянный представитель Украины при ООН Ельченко избран вице-председателем следующей (73-й) сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сессия начнет свою работу 18 сентября 2018 года", - сообщила она.

❗Постійного представника України при ООН В.Єльченка обрано Віце-Головою наступної (73-ї) сесії Генеральної Асамблеї #ООН. Сесія розпочне свою роботу 18 вересня 2018 р. pic.twitter.com/YJzsil5FYx — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 5, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Совет Безопасности ООН к конкретным шагам по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс.