Россия заблокирует отправку Совбезом ООН делегации на Донбасс, но есть выход – посол

Украинская власть хочет ознакомить представителей стран-членов Организации Объединенных Наций и Совета безопасности ООН с ситуацией на востоке Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявляет, что Россия выступает против визита делегации Совета безопасности Организации Объединенных Наций на Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

Он отметил, что предложил руководству МИД Украины рассмотреть возможность приглашения на Донбасс нескольких различных делегаций ООН с участием постоянных представителей стран-членов и других сотрудников ООН, работающих в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Цель предложения заключается в том, чтобы члены делегаций лично ознакомились с ситуацией на востоке Украины.

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"Давно у меня была такая идея, я ее настойчиво продвигал, чтобы делегация Совета безопасности посетила Донбасс. Для этого, к сожалению, также требуется решение Совета безопасности. И опять же, Россия просто откровенно сказала, что она его заблокирует", - заявил Ельченко.

"То есть, они очень не хотят, чтобы столько людей увидели, что делается даже на нашей стороне, я уже не говорю за другую сторону, о неконтролируемой части", - добавил он.

Ельченко считает, что показать иностранным делегациям события вдоль линии разграничения на территории, контролируемой правительство Украины, будет "очень полезно".

"И если нам не удается привезти туда официальную делегацию Совета безопасности, мандатированную, то мы, наверное, будем просто приглашать отдельных (представителей)", - сказал он.

Также Ельченко считает, что необходимо приглашать на восток Украины представителей тех стран, которые "далеки от проблемы" Донбасса - страны Латинской Америки, Африки и Азии. По словам дипломата, среди стран есть много сторонников Украины, но они "находятся под давлением России".