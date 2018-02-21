Россия игнорировала обращения Украины с просьбой объяснить, что она делает в Крыму - Ельченко

По словам дипломата, МИД РФ игнорировал просьбы украинского посольства объяснить, что делает Россия в Крыму в конце февраля 2014 года.

В Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича допрашивают в качестве свидетеля бывшего посла Украины в России, постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос начался около 11.30.

Ельченко отметил, что в конце февраля 2014 года почти ежедневно писал исполняющему обязанности президента, премьер-министру и министру иностранных дел.

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«Я, как посол Украины в РФ, исходил из того, чтобы делать все возможное, чтобы вернуть в нормальное русло наши двусторонние отношения, несмотря на те трагические события», - заявил дипломат.

«Мы предлагали, чтобы на любом высоком официальном уровне с украинской стороны были предложения к России прежде всего прекратить агрессивные действия в Крыму и вернуться к нормальному двустороннему диалогу, который фактически прерван, начиная с середины февраля - никаких контактов не происходило, единственным источником общения было наше посольство в Москве, но на обращения посольства с просьбой объяснить, что делает Россия в Крыму, мы ответов не получали, то есть они фактически игнорировались МИД РФ», - сказал Ельченко.

Как известно, Ельченко занимал должность посла Украины в Российской Федерации с июля 2010 года по декабрь 2015 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича. Допрос президента Петра Порошенко назначен на 14.00.