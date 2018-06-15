Порошенко подчеркнул, что работа дипломата не менее важна, чем служба украинского воина.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дипломатической службе.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания закона состоялась сегодня в Киеве в присутствии министра иностранных дел Павла Климкина и дипломатов.

"Сегодня праздник на нашей улице. Закон поступил из парламента и предложен мне на подпись", - сказал президент.

Он подчеркнул, что эффективная дипломатическая служба - это то, в чем нуждается сегодня государство. Порошенко добавил, что работа дипломата не менее важна, чем служба украинского воина.

Читайте такжеСкандал вокруг закона об Антикоррупционном суде: Петренко предложил Раде выход из ситуации

Как сообщал УНИАН, данный закон был принят парламентом 3 апреля, но 4 мая он был ветирован президентом Украины.

В частности, в предложениях президента отмечалось, что закон не может быть подписан, поскольку в нем говорится об обязательном проведении консультаций в Комитете ВРУ, к предмету ведения которого относится вопрос дипломатической службы.

Также законом предусматривалось, что для внесения министром иностранных дел представления президенту о назначении послов, постоянного представителя Украины при международной организации, представителя государства при международной организации, главы миссии Украины при международной организации должны быть проведены консультации по этому вопросу в профильном комитете. Президент считает, что это не соответствует Конституции Украины, и предложил эту норму исключить из закона.

В то же время заместитель председателя Комитета по иностранным делам Борис Тарасюк призвал парламент оставить эту норму, не поддержав предложение главы государства.

Читайте также«Развели их, как котят»: кто ответит за подмену текста в законе об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что такое противостояние может закончиться непринятием закона, которого ждут дипломаты. По его словам, у него есть договоренность, что как только будет принят закон, президент подпишет указ, где будут предусмотрены такие консультации.

В то же время парламент учел все другие предложения президента. В частности, предложение, чтобы исключить из закона норму о том, что Кабинет министров имеет полномочия по определению статуса, задач и функций специальных миссий.

В результате, 7 июня Рада поддержала все предложения президента и приняла данный закон.