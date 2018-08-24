Меркель: Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу

По словам канцлера Германии, в течение ближайших 10 лет будут выделены шаги, которые необходимо предпринять в будущем.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу.

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Об этом она сказала в ходе встречи со студентами, отвечая на соответствующий вопрос, касавшийся заявления главы МИДа Германии, передає "Грузия Online".

«Что касается политики Германии в отношении Восточной Европы, то это не новая инициатива. Хайко Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Грузия, Азербайджан, Армения, но Грузия точно является вместе с Украиной страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем», - заявила Меркель.

Напомним, сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины президент Петр Порошенко заявил, что Евросоюз без Украины не будет «завершенным проектом».

«Евросоюз без Украины не будет завершенным проектом. Без независимой и самостоятельной Украины мира в Европе было бы меньше», - сказал он.

Также президент сообщил, что в Верховной Раде до открытия осенней сессии будет зарегистрирован законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.

«Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. И до открытия осенней сессии ВР, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект", - сказал он.