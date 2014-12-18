Профильный комитет рекомендует Раде принять закон о расширении полномочий СНБО

Председатель комитета, заместитель председателя депутатской фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский, открывая заседание, сообщил, что к законопроекту (рег. №1343) о внесении изменений в Закон «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» поступило сорок поправок, что свидетельствует о том, что он вызвал у общества и депутатского корпуса заинтересованность. Рассмотрев поправки к законопроекту, большинство из которых касались выполнения СНБОУ такой функции, как координация и контроль, народные депутаты решили предлагать их отклонить, поскольку они похожи. В то же время, члены комитета поддержали несколько редакционных правок.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №1343, этим актом «предлагается привести нормы действующего законодательства Украины в сфере национальной безопасности и обороны в соответствие с Конституцией Украины, усовершенствовать правовое обеспечение деятельности СНБО». Проектом, в частности, предполагается расширить компетенцию СНБО относительно таких полномочий, как принятие решения относительно неотложных мер по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, а также координация и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.

Более того, проектом изменений к действующему закону о СНБО вводится положение о том, что решение этого конституционного органа, введены в действие указами Президента Украины, являются обязательными к исполнению органами исполнительной власти. Кроме того, аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины определяется юридическим лицом.

Далее в качестве изменений предлагается включать в состав СНБОУ, кроме Премьер-министра Украины, Министра обороны Украины, Председателя СБУ, Министра внутренних дел Украины, Министра иностранных дел Украины, руководителей других центральных органов исполнительной власти, также иных лиц, определенных Президентом Украины.

Как известно, законопроект (реестр. №1343) о внесении изменений в Закон «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» был подан Президентом Украины как неотложный и уже принят Верховной Радой в первом чтении.