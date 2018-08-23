Нардеп Емец: поддержка КСУ переноса выборов президента с марта на июнь "абсолютно реальна"

По словам депутата, выборы президента Украины могут быть перенесены с марта на июнь.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец считает вполне реальной вероятность поддержки Конституционным судом возможного представления о переносе даты президентских выборов.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН по поводу своего заявления о якобы подготовке представления в Конституционный суд с целью переноса даты президентских выборов.

«Вчера мне стало известно из источников, близких к Конституционному суду, что такой вопрос обсуждается, и возможно, будет внесено представление», - отметил депутат.

На уточнение, от кого такое представление может быть, Емец напомнил, что субъектов может быть два - президент либо Верховная Рада.

Читайте такжеПолитолог назвал причины "неубедительности" информации о переносе даты выборов президента

«Насколько мне известно, это, скорее всего, будут депутаты Верховной Рады. Возможно, даже из разных фракций», - отметил парламентарий.

На вопрос, насколько реально, что КС примет, рассмотрит и поддержит такое представление, Емец сказал: «Согласно той информации, которая мне известна, - это абсолютно реально. Если такое представление будет внесено, то есть серьезные подозрения о том, что решение будет положительное».

По словам депутата, таким образом, выборы президента могут быть перенесены с марта на июнь.

На вопрос, что это даст, и для чего это нужно, Емец сказал: «Насколько мне известно, это не стратегия наступления, а стратегия отступления. Это сведет к почти невозможному уровню любые изменения законодательства, в том числе избирательного, еще этим парламентом. То есть, если так, как это сейчас, - то новому президенту дается 6 месяцев на то, чтобы убедить нынешний парламент на изменения законодательства, в том числе, и избирательного, отмену мажоритарной системы. В случае переноса остается 3 месяца, а учитывая инаугурацию и другие процессы - это вообще еще меньше срок».

Депутат отметил, что за месяц-полтора невозможно будет обработать с парламентом изменения в избирательное законодательство и отмену мажоритарной системы выборов.