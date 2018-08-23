Политолог назвал причины "неубедительности" информации о переносе даты выборов президента

Соучредитель Украинского института будущего заявляет, что нет авторитетных источников, которые бы подтверждали перенос даты выборов президента Украины, и вообще, этот сценарий выглядит фантастическим.

Информация о переносе даты выборов президента Украины неубедительна, поскольку действующий глава государства Петр Порошенко не решится на такой шаг.

Об этом в комментарии УНИАН сказал соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец.

Эксперт заявил, что "трудно комментировать информацию, которая не имеет подтверждения из других источников".

"Сейчас это не выглядит убедительной версией по многим причинам. Президент Порошенко не решится переносить выборы, потому что на это не будет одобрительной реакции Европейского Союза, США, других западных партнеров, от позиции которых Украина сегодня чрезвычайно зависима относительно поддержки политической, военной, в сфере безопасности и т.д.", - сказал Березовец.

Читайте такжеПарубий прокомментировал информацию о якобы попытках перенести дату президентских выборов

По словам политолога, это выглядит абсолютно фантастическим сценарием.

"Я знаю, что эту информацию озвучивали, будем говорить так, пророссийские разные политики, и она звучала в заявлениях лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, активно раскручивая российское медиапространство о якобы переносе выборов. Но еще раз повторяю, нет авторитетных источников, которые бы это подтверждали, и это точно невыгодно власти, потому что это будет иметь негативные последствия для рейтинга президента Порошенко", - подчеркнул Березовец.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что в Конституционный суд готовится представление о переносе даты выборов президента Украины.

Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Порядок выборов Президента определяется соответствующими статьями действующей Конституции Украины, а также Законом Украины «О выборах президента Украины».

Предыдущие выборы президента Украины изначально были запланированы как очередные на 2015 год, но назначены на более ранний срок в связи с отстранением Верховной Радой Виктора Януковича с поста президента 22 февраля 2014 года. Таким образом, внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года.

Нынешний президент Петр Порошенко принял присягу 7 июня 2014 года.