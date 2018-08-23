Парубий прокомментировал информацию о якобы попытках перенести дату президентских выборов

По его мнению, выборы должны состояться согласно Конституции - в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не обладает официальной информацией о якобы попытках перенести дату президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, народного депутата от «Народного фронта» Леонида Емца о якобы подготовке представления в Конституционный суд Украины об изменении даты проведения президентских выборов.

«Из каких-либо официальных источников мне это не известно», - сказал Парубий.

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По его мнению, выборы должны состояться согласно Конституции. «Если я не ошибаюсь, согласно Конституции, выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий (президента). Только так я вижу законные основания и законные предпосылки», - заявил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Емец написал в Facebook, что, по его информации, «готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины». При этом Емец не уточнил, кто именно готовит такое представление и на какую дату инициаторы хотят перенести выборы.

В то же время в комментарии к этому сообщению заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил: «Как часто говорю в подобных случаях: «С такими друзьями не надо и врагов». Все же хочется верить, что у людей есть голова на плечах».

Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Порядок выборов президента определяется соответствующими статьями действующей Конституции, а также законом «О выборах президента Украины».

Предыдущие выборы президента Украины изначально были запланированы как дежурные на 2015 год, но назначены были на более ранний срок в связи с отстранением Верховной Радой Виктора Януковича с поста президента 22 февраля 2014 года. Таким образом, внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года.