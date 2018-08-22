Волкер: единой Европы не будет без народов Украины и России

Спецпредставитель США считает, что народ России и российское государство должны быть частью процесса формирования свободной Европы.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России.

Как сообщает DELFI, об этом Волкер сказал на международной конференции по европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе.

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Спецпредставитель США прокомментировал слова одного из дипломатов, подчеркнув, что имеет в виду не авторитарную власть России, а само государство и его народ. "Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит - полицейской России, авторитарного Кремля, это значит - России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности", - сказал Волкер.

Кроме того, он отметил принятые США решения по увеличению бюджета НАТО, численности военных в Европе, санкции из-за аннексии Крыма, шаги по достижению переговоров между Северной и Южной Кореями, миссии в Афганистане, Сирии. "Мяч стал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но давайте выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу", - призвал Волкер.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.