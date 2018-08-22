Волкер: единой Европы не будет без народов Украины и России
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России.
Как сообщает DELFI, об этом Волкер сказал на международной конференции по европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе.
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Спецпредставитель США прокомментировал слова одного из дипломатов, подчеркнув, что имеет в виду не авторитарную власть России, а само государство и его народ. "Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит - полицейской России, авторитарного Кремля, это значит - России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности", - сказал Волкер.
Кроме того, он отметил принятые США решения по увеличению бюджета НАТО, численности военных в Европе, санкции из-за аннексии Крыма, шаги по достижению переговоров между Северной и Южной Кореями, миссии в Афганистане, Сирии. "Мяч стал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но давайте выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу", - призвал Волкер.
Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.