В военной прокуратуре предложили создать "украинский Моссад" и похитить Януковича из РФ
Прокурор Руслан Кравченко, который представляет сторону обвинения в суде по госизмене бывшего президента Виктора Януковича, предлагает создать спецподразделение для задержания экс-«гаранта» на территории России.
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Как рассказал Кравченко в интервью «Громадському», правоохранительные органы должны сделать все, чтобы в случае осуждения Януковича решение суда исполнялось.
«Возможно, создать подразделение типа Моссада, к примеру. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину», – сказал прокурор.
Моссад – политическая разведка Израиля, в функции которой входит выполнение особых операций за пределами страны.
Как сообщал УНИАН, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).