Бабченко о реакции Запада на агрессию РФ: Европа начинает снова стелиться перед очередным диктатором
11:39, 21 июня 2018Политика
1355 0
Аркадий Бабченко считает, что Путин сейчас думает, что он победил и будет пытаться продавить «окончательно свою линию поведения».
Бабченко раскритиковал реакцию Запада на политику Путина в отношении Украины / фото УНИАН
Война на Донбассе вошла в свою устоявшуюся фазу, к ней все начинают привыкать.
Читайте такжеГерман заявила, что в "расстрельном списке" из 47 фамилий, Бабченко не было
Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью Радио Свобода.
«Макрон уже приезжает, Меркель приезжает, Трамп что-то говорит, чемпионат мира проводится, бойкота нет. Идет откат, Европа начинает в очередной раз, через 70 лет, то же самое, что было в 1938 году. Европа начинает снова стелиться перед очередным диктатором», – сказал журналист.
Бабченко считает, что Путин сейчас думает, что он победил и будет пытаться продавить «окончательно свою линию поведения».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter