Бабченко о реакции Запада на агрессию РФ: Европа начинает снова стелиться перед очередным диктатором

Аркадий Бабченко считает, что Путин сейчас думает, что он победил и будет пытаться продавить «окончательно свою линию поведения».

Война на Донбассе вошла в свою устоявшуюся фазу, к ней все начинают привыкать.

Читайте такжеГерман заявила, что в "расстрельном списке" из 47 фамилий, Бабченко не было

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью Радио Свобода.

«Макрон уже приезжает, Меркель приезжает, Трамп что-то говорит, чемпионат мира проводится, бойкота нет. Идет откат, Европа начинает в очередной раз, через 70 лет, то же самое, что было в 1938 году. Европа начинает снова стелиться перед очередным диктатором», – сказал журналист.

Бабченко считает, что Путин сейчас думает, что он победил и будет пытаться продавить «окончательно свою линию поведения».