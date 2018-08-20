Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента Украины Петра Порошенко о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии.

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"Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом России, состоявшихся накануне в Германии", - говорится в сообщении.

Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

Во время разговора Порошенко призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.

Также стороны договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по поводу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Кроме того, был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня и было договорено продолжить контакты на высшем уровне.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в немецком Мезеберге под Берлином в резиденции для почетных гостей правительства ФРГ состоялась встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Меркель перед началом переговоров заявила, что Германия будет добиваться установления режима тишины на Донбассе до начала нового учебного года.

Накануне встречи Меркель заявила, что не ожидает от встречи конкретных результатов.

"Это рабочая встреча, от которой не ожидается никаких конкретных результатов, но ряд проблем, которые нас волнуют, от Украины и Сирии до вопроса экономического сотрудничества, настолько большой, что они должны постоянно обсуждаться", - отметила Меркель.