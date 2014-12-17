Огрызко рассказал, что нужно Украине для вступления в НАТО

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службы новостей канала «1 + 1».

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"Я думаю, что курс на НАТО является определяющим и должен быть определяющей задачей нашей внешней политики. Не только потому, что это способ обеспечения нашей безопасности, но и потому, что это, собственно, вторая основа, на которой будет стоять украинская государственность в ближайшее время", - сказал Огрызко.

Дипломат напомнил, что для экономики очень важно Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а в сфере безопасности НАТО имеет первостепенное значение для государства.

"Вы знаете, очень трудно ходить с костылями, когда у тебя нет одной конечности. Это не то, что является примером", - отметил Огрызко.

Он отстаивает позицию, что нужно сказать четко самим себе "решение (о евроатлантическом векторе) окончательное и не подлежит обжалованию. Мы должны сделать этот вывод для себя и сказать, что мы идем в сторону НАТО".

При этом Огрызко объяснил, что это вовсе не означает, что мы можем завтра вступить в НАТО. По его словам, в новой Верховной Раде есть более чем достаточно депутатов, которые поддержат решение об отмене внеблокового статуса Украины.

"Мы должны быть прагматиками и людьми, которые четко понимают, о чем мы говорим, завтра мы не сможем, к сожалению, стать членами НАТО. Потому что мы по своим параметрам к этому не готовы", - подчеркнул Огрызко.

При этом он отметил, что Украина должна рассмотреть механизмы и условия, при которых максимально быстро можно достичь поставленной цели.

"Ответ достаточно прост: это План действий по членству в НАТО, которым пользовались все наши западные соседи, когда они были в такой же ситуации, в которой сегодня находимся мы", - сказал Огрызко.

Экс-глава МИД выступает за то, что Украине нужна "такая же программа или соглашение для получения членства в НАТО, которую мы имеем, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, только в вопросах продвижения в НАТО".

Кроме того, он отметил, что необходимо упорно работать над воплощением в жизнь такой программы.

"Когда будут не раз в год отчитываться, что вы сделали, а что вы не сделали и почему. Это будет идти на ежеквартальной основе", - сказал Огрызко.