Украина в Минске потребует немедленно допустить ОБСЕ к удерживаемому боевиками Асееву - Геращенко

Боевики выбили из украинского журналиста Станислава Асеева «признание в шпионаже» и показали соответствующий сюжет на российском пропагандистском телеканале.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании группы 21-22 августа будет требовать немедленно допустить координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша к украинскому журналисту Станиславу Асееву (известного также под псевдонимом Васин), которого удерживают в плену контролируемые Россией боевики "ДНР".

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

«Боевики выбили из журналиста Станислава Асеева «признание в шпионаже». Этот ужас показали по российскому пропагандистскому ТВ. У меня нет никаких сомнений, что эти «признания» выбивались под пытками. Станислава содержат в полной изоляции, к нему не допускают родственников, ОБСЕ, МККК, и даже не в Донецком СИЗО, а в новосозданном концлагере на бывшем заводе», - отметила Геращенко.

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"В Минске мы обратим внимание россиян на действия их подопечных с ОРДЛО, которые пытают журналиста. И будем требовать немедленного допуска к Стасу координатора ОБСЕ Тони Фриша", - подчеркнула она.

Геращенко сообщила, что фамилия Асеева внесена в списки на обмен.

«Другой вопрос, что пока освобождения заложников заблокировано, и впечатление, что Кремль не собирается пока никого отпускать. Ни полуживого Олега (Сенцова - УНИАН), ни морально подавленного Стаса, ни из тюрем РФ, ни с оккупированных территорий», - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Асеев пропал 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он задержан так называемой «властью», и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении. Представители боевиков утверждали, что не располагают информацией об исчезновении журналиста.

8 сентября 2017 года Геращенко заявила, что боевики подтвердили, что Асеев находится у них, и его фамилия есть списках на обмен заложниками.

5 июля 2018 года бывший народный депутат Егор Фирсов сообщил, что Асеев начал голодовку.