Путин пока не комментирует ситуацию с рублем

Путин выскажется на итоговой пресс-конференции, которая состоится 18 декабря. Ожидается, что большая часть вопросов журналистов будет посвящена экономической ситуации в стране.

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Ранее Песков заявил, что президент РФ Путин не будет специально проводить встречу с министрами, так как "находится в постоянном контакте с правительством". Накануне премьер-министр созвал совещание, темой которого стала финансово-экономическая ситуация в стране, по информации Коммерсанта сообщает Росбалт.

По мнению Пескова, обвал рубля вызван "эмоциями и спекулятивными настроениями".

Между тем, официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 декабря, повышен сразу на 6,6 руб. до 67,7851 руб. Курс евро прибавил 8,4 руб. и с завтрашнего дня составит 84,5890 руб. Таким образом, официальные курсы доллара и евро обновили исторические максимумы, зафиксированные накануне.