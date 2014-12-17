У миссии ОБСЕ нет данных о деятельности проукраинских партизан на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве представитель миссии Майкл Боцюркив, отвечая на вопрос, имеет ли миссия данные о деятельности украинских партизан на оккупированных боевиками территориях Донбасса.

"Я не имею какой-либо информации на данный момент по этому поводу", - сказал Боцюркив.

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