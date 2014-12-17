Коморовский говорит, что Украина сможет вступить в ЕС и НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коморовский заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Нам это удалось. Это также получится и у Украины", - сказал Коморовский, подчеркнув, что для этого украинцам придется пройти нелегкий путь, который в свое время преодолела Польша.

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Коморовский отметил, что польская власть придерживается позиции о сохранении возможности присоединения новых членов как к Европейскому Союзу, так и к НАТО, и заверил, что Польша в дальнейшем будет поддерживать Украину на этом пути.

"Мы открыты для всех форм поддержки Украины в ее нелегком пути европейской интеграции", - сказал глава Польского государства.

"Польский опыт свидетельствует, что всегда нужно выполнить большой объем работы и сохранить добрую надежду и веру в позитивные результаты этих усилий", - подчеркнул Коморовский, заметив, что Польшу также в свое время не хотели принимать в НАТО.

Президент подчеркнул, что Польша готова делиться с украинцами своим опытом проведения реформ, в частности, в сфере реформирования системы местного самоуправления, заметив, что украинская сторона заинтересована в этом.

Президент РП также отметил, что польская власть поддерживает территориальную целостность Украины в контексте конфликта с Россией и заметил, что рассчитывает на "сохранение очень близкого и дружественного сотрудничества" между странами.