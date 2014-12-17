Порошенко имеет оптимистичный взгляд на урегулирование конфликта на Донбассе

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью Gazeta Wyborcza.

"Сегодняшняя ситуация показывает, что уникальная комбинация санкций, падение цен на нефть, отсутствие структурных реформ в самой России утроила эффект ограничений. Это дает основания для осторожного оптимизма и веры, что удастся найти оптимальное решение ситуации", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко: Конфликт на Донбассе будет решен исключительно мирным путем"Такой оптимальный выход для нас очень простой: выведение чужих войск из Донбасса, закрытие границ и восстановление нормального, политического и экономического диалога Европы - в том числе Украины - и России", - сказал он.

Порошенко также отметил, что санкции были введены против Российской Федерации не для того, чтобы ей навредить, а для того, чтобы решить проблему.